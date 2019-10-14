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Происшествия

За что российский генерал-майор вымогал у Леонида Маевского 100 миллионов рублей

Следственный комитет России задержал первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майора Алексея Мельникова по подозрению в вымогательстве 100 миллионов рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным следствия, жертвой Мельникова стал предприниматель, который проходил подозреваемым по делу о мошенничестве. Предполагается, что генерал-майор совместно с сообщниками предложил бизнесмену помощь, заявив, что за 100 миллионов сможет спасти его от уголовной ответственности.

Как выяснилось, речь идет о Леониде Маевском. 11 июля совладельцы «Альфа-Банка» Михаил Фридман и Петр Авен были признаны потерпевшими по делу о вымогательстве.

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Как следует из материалов дела, оглашенных в Тверском суде Москвы, бывший депутат Госдумы Леонид Маевский вымогал у них около $50 миллионов. В постановлении следствия отмечается, что он потребовал от Авена и Фридмана передачи средств, угрожая распространить информацию, которая могла причинить существенный вред интересам и правам банкиров.

Уголовное дело против Леонида Маевского возбуждено 14 ноября, но имена потерпевших были неизвестны. На следующий день Маевского задержали и обвинили в вымогательстве. Бывшему депутату грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, в Кыргызстане имя Леонида Маевского известно в связи с уголовным делом лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева. Заявление бизнесмена о том, что якобы в 2010 году он передал Омурбеку Текебаеву $1 миллион для положительного решения вопроса о продаже сотового оператора MegaCom, который временное правительство национализировало, стало поводом для обвинения кыргызстанского оппозиционного политика в коррупции.

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21 августа Верховный суд направил уголовное дело Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова на пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам.

Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов получили по восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества. Суды всех инстанций признали их виновными по статье «Коррупция» УК КР. 29 августа их отпустили под домашний арест.
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