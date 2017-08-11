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Общество

Дело Текебаева. О тематике бесед с Леонидом Маевским рассказал подсудимый

В Первомайском райсуде Бишкека по делу Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова сегодня продолжаются прения сторон. Выступает лидер партии «Ата Мекен».

Омурбек Текебаев настаивает, что с российским бизнесменом Леонидом Маевским не было встреч в Кыргызстане, кроме одной — 24 августа 2010 года по предложению Дуйшенкула Чотонова в кафе «Супара».

По его словам, в кафе Алексея Модина не было. По версии следствия, Алексей Модин участвовал в этой встрече в «Супаре».

«Я там познакомился с Талантом Маматкеримовым, до этого его не знал. С Маевским мы разговаривали об инвестициях, о российско-кыргызских отношениях. Я ему рассказывал о программе партии. Маевский оказался хвастуном, он мне много впаривал о знакомстве с важными людьми из Кремля, обещал устроить встречу», — рассказал Омурбек Текебаев.

Отметим, гособвинение просит 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества лидеру партии «Ата Мекен». Бывшему министру чрезвычайных ситуаций Дуйшенкулу Чотонову - 8 лет с конфискацией имущества и запретом обоим три года занимать государственную должность.

Текебаев и Чотонов обвиняются в коррупции.
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