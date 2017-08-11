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Общество

Дело Текебаева. Хронология 13 мая 2010 года по версии подсудимого

В Первомайском районном суде Бишкека по уголовному делу Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова сегодня продолжаются прения сторон. В прениях выступает лидер партии «Ата Мекен».

Он рассказал, что делал и где находился 13 мая 2010 года, в день, когда якобы состоялась его встреча c российским бизнесменом Леонидом Маевским.

13 мая 2010 года по версии подсудимого:

8.00 Омурбек Текебаев прибыл на работу в здание Дома правительства на Старой площади. Было собрание.

9.00 Прибыл в отель «Хайятт» для участия в работе круглого стола. Это подтвердили свидетели Аида Салянова, Калысбек Боронов, Жоомарт Сапарбаев.

«То, что я в тот день был на круглом столе, подвердил даже сам Маевский. Когда он узнал, что Текебаев проводит круглый стол с очень важными персонами, то убедился, что он важный человек — так сказал Маевский. Да вы даже своего свидетеля не слушаете», — сказал подсудимый, обращаясь к представителям гособвинения.

13.30 Омурбек Текебаев покидает отель.

На обеде он находился в своей квартире по улице Баетова, дом 74.

14.00 В кабинете Розы Отунбаевой началось совещание временного правительста, обсуждали последние события, в том числе ситуацию на юге. В заседании участвовал и Дуйшенкул Чотонов, который в 16.00 выехал в аэропорт, чтобы улететь на юг.

«Ранее была запланирована встреча с аксакалами южных регионов. Они нас ждали в соседнем зале. Мы с Розой Отунбаевой вышли буквально на десять минут и, поприветствовав их, попросили Абдыганы Эркебаева провести встречу без нас», — сообщил подсудимый.

17.00 Экстренное заседание временного правительства завершается.

17.40 Омурбек Текебаев прибывает в отель «Ак-Кеме-Пинара» на конституционное совещание, где был до 21.00.

«Это подвердили и свидетели. Также есть видеозапись», — сообщил Текебаев.

21.00 Он возвращается на работу в здание Дома правительства. В ВП обсуждается ситауция в Джалал-Абадской области.

«Ситуация на юге обострялась. Мы ждали сообщений от Исмаила Исакова, который вместе с Чотоновым уехал на юг. Он позвонил и доложил результаты встречи в 23.00», — утверждает Текебаев.

24.00 Омурбек Текебаев уехал домой.

Отметим, гособвинение просит 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества лидеру партии «Ата Мекен». Бывшему министру черезвычайных ситуаций Дуйшенкулу Чотонову — 8 лет с конфискацией имущества, запретив обоим три года занимать государственную должность.

Текебаев и Чотонов обвиняются в коррупции.
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