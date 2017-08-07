Дело Текебаева. Маевский великолепно играет написанную ему роль, уверен Чотонов

«Маевский великолепно играет написанную ему роль», — заявил сегодня в суде во время допроса подсудимый экс-министр МЧС Дуйшенкул Чотонов.

По его словам, Леонид Маевский дал показания, что в 2010 году он пять раз был в Кыргызстане и в каждый приезд встречался с Чотоновым.

«По его показаниям создается впечатление, что я его близкий друг, он то называет меня Дуйшенкулом, то Дуйшеном, но у него, оказывается, такая манера общения», — сказал экс-глава МЧС.

Подсудимый отметил, что с Леонидом Маевским встречался лишь дважды — в августе и ноябре 2010 года.

Напомним, в Первомайском районном суде идет процесс над депутатом парламента Омурбеком Текебаевым и экс-министром МЧС Кыргызстана Дуйшенкулом Чотоновым. Их обвиняют в коррупции.