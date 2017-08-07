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Общество

Дело Текебаева. Факты звонков Маевского Чотонову пока не подтверждены

Дуйшенкул Чотонов рассказал на допросе, что до сих пор пользуется телефоном, который приобрел до 2010 года. Процесс по делу депутата Омурбека Текебаева и экс-министра МЧС Кыргызстана Дуйшенкула Чотонова проходит в Первомайском районном суде Бишкека.

«В уголовном деле ничего нет о расшифровке моего разговора с Маевским, и компания MеgaCom дала ответ, что в Кыргызстане Маевский ни с кем не разговаривал, у кого есть его номер», — рассказал Дуйшенкул Чотонов.

Подсудимый ответил, что до сих пор нет ответа от российских сотовых операторов о звонках Маевского из России в Кыргызстан.

«Может, и есть ответ из России, но следственные органы не озвучивают это, опасаясь, что выявится отсутствие этих звонков», — сказал он.

Напомним, депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-министра МЧС Кыргызстана Дуйшенкула Чотонова обвиняют в коррупции.
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