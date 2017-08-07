Дело Текебаева. Чотонов рассказал о крокодиле Леонида Брежнева

В Первомайском районном суде завершился допрос подсудимого экс-министра МЧС Кыргызстана Дуйшенкула Чотонова.

Сторона обвинения спросила его, почему в 2010 году он посетил в Москве офис Леонида Маевского.

«По завершении рабочих дел увидел, что у меня осталось немного свободного времени, а Маматкеримов сообщил, что меня к себе приглашает Маевский, так сказать, в гости, попить чаю. Мне было любопытно увидеть его офис, посмотреть, какой он миллионер. Там он показал мне крокодила (предположительно чучело. — Прим. ИА «24.kg») и сказал, что купил его на аукционе. В свое время этого крокодила Леониду Брежневу подарили, когда он был в Зимбабве», — сказал он.

На вопрос обвинения, этично ли было, не имея отношения к вопросам экономики, разговарить с Маевским об экономических вопросах, Дуйшенкул Чотонов ответил, что не имел плохих мыслей и не и считает, что это противоречит нормам этики госслужащего.

На этом в Первомайском районном суде завершился допрос обвиняемых депутата Омурбека Текебаева и экс-министра МЧС Кыргызстана Дуйшенкула Чотонова.

Защита обвиняемых попросила неделю, чтобы подготовиться к прениям. После долгих споров судья Айбек Эрнис уулу прения сторон назначил на 9 августа в 9.00.

Напомним, Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова обвиняют в коррупции.