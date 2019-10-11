В городе Ош за нападение с ножом задержан член ОПГ по прозвищу Казак

В Оше милиционеры задержали члена ОПГ по прозвищу Казак. Об этом сообщает пресс-служба УВД южной столицы.

Уточняется, что 38-летний М.У. возле ночного клуба «Скай-бар» в ходе словесной перепалки ранил 23-летнего парня. Он нанес удар острым предметом в шею и руку. А затем скрылся.

«Подозреваемый был задержан и водворен в ИВС. Однако во время допроса подозреваемому стало плохо. Адвокат вызвала скорую помощь, и М.У. госпитализировали. Он находится в больнице под конвоем», — сообщили в ведомстве.

Из собственных источников 24.kg стало известно, что М.У. — Умар Маратов. По предварительным данным, он неоднократно судим за различные преступления. Известно, что ранее он был Эрнисом Казаковым, но потом сменил имя.

Умар Маратов замечен в кругах криминального авторитета Кадырбека Досонова по прозвищу Дженго.

УВД Оша просит очевидцев событий и пострадавших от действий Умара Маратова позвонить по телефону: 0322224678.