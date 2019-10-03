Выявлены нарушения при ввозе хозтоваров и стройматериалов

На кыргызско-казахской границе выявлены нарушения у импортеров при ввозе хозтоваров и стройматериалов. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

По ее данным, на контрольно-пропускном пункте «Чалдовар» задержаны автомашины, перевозившие 4 тысячи 554 дверей и рам, а также кровельный материал. У них была просроченная справка налогового органа о регистрации на ввоз товара. На контрольно-пропускном пункте «Ак-Тилек-автодорожный» импортеры пытались провести 17,4 тонны металлоформы, дверные замки на сумму свыше 520 тысяч сомов, хозяйственные товары на 883 тысячи сомов с просроченной справкой налогового органа о налоговой регистрации.

«На этом же посту пресечена попытка провести 20 тонн морковки на 108 тысяч сомов. При проверке установлено, что данные в сопроводительной накладной не совпадали с цифрами счета-фактуры на товар. Материалы нарушений переданы в мобильную группу ГСБЭП для проведения дальнейших мероприятий», — подчеркнули в ГНС.