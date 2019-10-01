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Происшествия

В Кыргызстан пытались незаконно ввезти 180 голов скота

На кыргызско-казахской границе пресечен незаконный ввоз 180 голов крупного рогатого скота. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

По ее данным, на временном пункте транспортного контроля и учета товаров у контрольно-пропускного пункта «Ак-Тилек-автодорожный» пресекли незаконный ввоз крупного рогатого скота. В частности, задержали машины, перевозившие 180 голов крупного рогатого скота. У импортеров отсутствовали справка налогового органа о налоговой регистрации и другие документы.

Материалы передали для разбирательств в мобильную группу ГСБЭП.
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