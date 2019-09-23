Незаконный ввоз товара. В бюджет Кыргызстана возместили 2,5 миллиона сомов

В бюджет государства возместили более 2 миллионов сомов таможенных и налоговых платежей. Об этом 24.kg сообщили в Госслужбе по борьбе с экономическими преступлениями.

По ее данным, в июле 2019 года остановили грузовую автомашину DAF. Она приехала из Китая, груженная товарами народного потребления (ТНП). В товаросопроводительных документах заявили о ввозе 10 наименований товаров, но импортировали 43 наименования, не заявленные в документах.

Согласно расчетам Торгово-промышленной палаты, общая сумма неуплаченных таможенных платежей составила более 2 миллионов сомов.

Факт зарегистрировали в Едином реестре преступлений и проступков по статье 223 (экономическая контрабанда) УК КР. В ходе досудебного производства в бюджет возместили 2 миллиона 522 тысячи 133 сома. Разбирательство продолжается.