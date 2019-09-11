09:45
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Происшествия

В Кыргызстан пытались незаконно ввезти лес, трубы и системы для генератора

На кыргызско-казахстанской границе выявлены нарушения при ввозе леса, водопроводных труб и системы для генератора. Об этом сообщила Государственная налоговая служба.

По ее данным, на контрольно-пропускном пункте «Чон-Капка автодорожный» задержаны две машины, перевозившие две системы самовозбуждения генераторов (СТС-РЭМ) стоимостью более 47,2 миллиона сомов. При этом у импортеров отсутствовали сопроводительная накладная и справка налогового органа о налоговой регистрации для ввоза товара.

«На этом же контрольно-пропускном пункте выявлен факт ввоза 120 кубометров лесоматериала. При проверке обнаружено несоответствие фактических показателей с данными счета-фактуры. А на контрольно-пропускном пункте «Ак-Тилек автодорожный» задержан автомобиль, водитель которого завозил 80 тысяч метров водопроводных труб. У импортера имелась просроченная справка налогового органа о налоговой регистрации для ввоза товара. Материалы нарушений переданы в мобильную группу ГСБЭП для проведения дальнейших мероприятий», — подчеркнули в ГНС.
Ссылка:
просмотров: 92
Версия для печати
Материалы по теме
На «Дордое» таможня выявила почти 12,5 тонны контрабандного табака для кальяна
Крупную партию контрафактной обуви из Кыргызстана задержали в России
Партию контрафактного парфюма из Кыргызстана задержали в Саратовской области
Цифра дня. 3,3 миллиарда сигарет выкуривают ежегодно в Кыргызстане
Дыни, картон, подгузники, утеплитель. Что незаконно пытались ввезти в Кыргызстан
В Ошской области выявлен незаконный ввоз риса
Более 25 тысяч литров пива везли в Кыргызстан без документов
Ущерб по налоговым преступлениям составил 1,7 миллиарда сомов с начала года
На кыргызско-казахской границе вновь выявили нарушения при ввозе товаров
Контрабанда товаров. Выявлен незаконный ввоз арматуры и мешочной бумаги
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке автобус столкнулся с&nbsp;Mazda. Четыре человека погибли В Бишкеке автобус столкнулся с Mazda. Четыре человека погибли
Смертельное ДТП с&nbsp;автобусом. ГУВД возбудило уголовное дело Смертельное ДТП с автобусом. ГУВД возбудило уголовное дело
Смертельное ДТП в&nbsp;Бишкеке. Автобус восстановлению не&nbsp;подлежит Смертельное ДТП в Бишкеке. Автобус восстановлению не подлежит
В&nbsp;Бишкеке водитель авто сбил инспектора УОБДД В Бишкеке водитель авто сбил инспектора УОБДД
Бизнес
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;&nbsp;&mdash; пять лет динамичного развития «Газпром Кыргызстан» — пять лет динамичного развития
Российско-Кыргызский фонд развития выделил &laquo;Оптима Банку&raquo; еще $10 миллионов Российско-Кыргызский фонд развития выделил «Оптима Банку» еще $10 миллионов
В&nbsp;Международном аэропорту &laquo;Манас&raquo; отметили День комуза В Международном аэропорту «Манас» отметили День комуза
Новый MegaStore в&nbsp;Канте дарит &laquo;золотые&raquo; номера в&nbsp;коде 999 и&nbsp;скидки на&nbsp;смартфоны Новый MegaStore в Канте дарит «золотые» номера в коде 999 и скидки на смартфоны