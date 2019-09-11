В Кыргызстан пытались незаконно ввезти лес, трубы и системы для генератора

На кыргызско-казахстанской границе выявлены нарушения при ввозе леса, водопроводных труб и системы для генератора. Об этом сообщила Государственная налоговая служба.

По ее данным, на контрольно-пропускном пункте «Чон-Капка автодорожный» задержаны две машины, перевозившие две системы самовозбуждения генераторов (СТС-РЭМ) стоимостью более 47,2 миллиона сомов. При этом у импортеров отсутствовали сопроводительная накладная и справка налогового органа о налоговой регистрации для ввоза товара.

«На этом же контрольно-пропускном пункте выявлен факт ввоза 120 кубометров лесоматериала. При проверке обнаружено несоответствие фактических показателей с данными счета-фактуры. А на контрольно-пропускном пункте «Ак-Тилек автодорожный» задержан автомобиль, водитель которого завозил 80 тысяч метров водопроводных труб. У импортера имелась просроченная справка налогового органа о налоговой регистрации для ввоза товара. Материалы нарушений переданы в мобильную группу ГСБЭП для проведения дальнейших мероприятий», — подчеркнули в ГНС.