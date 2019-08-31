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Происшествия

На Иссык-Куле пьяный водитель джипа врезался в легковушку. Пятеро погибли

В Иссык-Кульской области между селами Сары Камыш и Кызыл Орук произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД.

Уточняется, что автокатастрофа произошла вчера в 17.35. Водитель BMW X5 выехала на встречную полосу и совершила лобовое столкновение.

«За рулем BMW сидела 41-летняя женщина. За рулем другой машины — 30-летний мужчина. В результате ДТП пять человек погибли, двое пострадали. По предварительным данным нарколога, водитель BMW X5 была в состоянии алкогольного опьянения», — сообщили в ГУОБДД.

Машины водворены на штрафстоянку. Расследованием ДТП занимаются в районном УВД
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