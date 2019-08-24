На кыргызско-таджикской границе очередной конфликт. Пострадавших нет

В Баткенской области на кыргызско-таджикской границе вновь произошел конфликт. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что инцидент произошел сегодня в двух селах — Марказ и Арка.

«Известно, что местные жители поругались с гражданами Таджикистана, а затем стали закидывать друг друга камнями. Пограничники произвели предупредительные выстрелы в воздух», — сообщили редакции.

Председатель Погранслужбы КР Уларбек Шаршеев, к которому журналисты обратились за комментариями, не в курсе произошедшего инцидента.