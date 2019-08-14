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Кыргызстанец хотел незаконно попасть в Казахстан

Пограничники управления ГПС по Чуйской области задержали гражданина Кыргызстана, который пытался незаконно пересечь государственную границу вне пункта пропуска. Об этом сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы КР.

По его данным, Д.П., 1992 года рождения, пытался пройти государственную границу вне пункта пропуска в сторону Казахстана.

Нарушитель государственной границы задержан и после составления соответствующих документов передан сотрудникам территориального подразделения МВД КР.
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