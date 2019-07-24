С осколочными ранениями и ушибами из Ак-Сая в Баткен привезли девять человек

В Баткенскую областную больницу поступили девять человек с осколочными ранениями легкой степени и ушибами. Об этом 24.kg сообщил заместитель министра здравоохранения Эркин Чечейбаев.

По его словам, из села Ак-Сай всего за медицинской помощью обратились 26 человек, из них 9 на машине скорой помощи доставили в больницу.

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Напомним, ранее УВД области назвало провокацией фотографии и видеосъемки раненых жителей Ак-Сая, заявив, что против них применялись лишь светошумовые гранаты.

По словам местных жителей, после стычки представители государственных органов провели разъяснительную работу, призвав стороны к миру.

На данный момент обстановка в селе Ак-Сай относительно стабильная.

Вице-премьер-министр Жениш Разаков сегодня продолжает переговоры с вице-премьер-министром Таджикистана Азимом Иброхимом в местности Дача Баткенской области.