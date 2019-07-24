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Общество
Сюжет: Приграничные конфликты (125)

Конфликт на границе с Таджикистаном. Милиция применяет спецсредства

В Баткенской области сотрудники милиции применили спецсредства во время конфликта на кыргызско-таджикской границе. Об этом 24.kg сообщили жители села Ак-Сай.

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Уточняется, что граждане Кыргызстана сегодня пытались перекрыть дорогу Исфара — Ворух, однако сотрудники правоохранительных органов применили спецсредства.

«Местные жители хотели перекрыть трассу Исфара — Ворух, милиция потребовала этого не делать. В ответ те стали кидать камнями в правоохранителей. Применялись светошумовые гранаты и резиновые пули. На месте находятся около 300 работников милиции и порядка 250 местных жителей. Обстановка обострилась. Есть несколько пострадавших. Также имеется информация о задержании гражданских людей», — заявили редакции.

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