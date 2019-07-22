ЧП на соревнованиях по дрифту. Мэрия хочет запретить такие мероприятия

В Бишкеке на соревнованиях по дрифту пострадали шесть человек. Мэрия столицы прорабатывает вопрос о запрете подобных мероприятий, сообщили в ее пресс-службе.

По ее данным, организаторы соревнований обращались в Свердловскую районную администрацию за разрешением на их проведение.

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«Акимиат выдал разрешение при условии обеспечения мер безопасности. Однако требования не соблюли. По этой причине муниципалитет намерен запретить подобные мероприятия», — отметили в мэрии.

На соревнованиях по дрифту водитель не справился с управлением и въехал в толпу людей, пострадали шесть человек, включая двоих граждан Китая. Всех доставили в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии.

По факту начали досудебное производство по статье 155 «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации автомототранспортных средств» Кодекса о проступках. Назначены судебно-медицинские экспертизы.