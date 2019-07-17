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Происшествия

Ребенок пропал из детского сада во время прогулки. Его нашли

В Бишкеке сотрудники Ленинского РОВД помогли найти шестилетнего мальчика. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

По данным ведомства, мальчик пропал сегодня примерно в 12.00 во время прогулки во дворе детского сада в микрорайоне «Джал».

«Родители с просьбой оказать помощь в поиске сына обратились в милицию примерно в 16.50. После проведенных оперативно-разыскных мероприятий милиционеры нашли потерявшегося мальчика в 17.10. В это время он играл на соседней улице. Ребенок передан родителям целым и невредимым», — сообщили в ГУВД.
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