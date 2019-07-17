В Бишкеке мужчина упал с четвертого этажа строящегося здания ЦУМа. Об этом 24.kg сообщили в ГУВД столицы.

Уточняется, что мужчина скончался в больнице, не приходя в сознание.

Отметим, что ЧП произошло еще 12 июля. Об этом 24.kg сообщили читатели. Однако в милиции информацию подтвердили только сегодня.

«На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Бригада скорой помощи увезла пострадавшего в БНИЦТиО. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, 30-летний О.Д. от полученных при падении травм скончался, не приходя в сознание. Данный факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Причинение смерти по неосторожности» УК КР», — сообщили в ГУВД.