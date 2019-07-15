В Кара-Суйском районе в реку упало авто. Спасатели обнаружили два трупа

В Кара-Суйском районе Ошской области автомобиль Lada упал в реку Ак-Буру. Об этом 24.kg сообщили очевидцы событий.

Уточняется, что в салоне автомобиля находилось четыре человека. Тела двоих найдены сегодня.

«В машине находились: 56-летний И.Р., 73-летний Ж.Р., 59-летняя И.Р., а также 34-летний А.Э. Известно, что семья возвращалась с тоя. Тела двоих найдены, остальных ищут», — сообщили в редакции.

В МЧС информацию подтвердили. На месте работают 69 спасателей Ошского управления МЧС. Всего в поисках задействовано 138 человек.