Митинг против милицейского беспредела в Токмаке. Версия правоохранителей

Сегодня в Токмаке люди вышли на митинг против милицейского беспредела. Акцию организовали родственники участников инцидента с поножовщиной на скотном рынке в городе, произошедшего в августе 2018 года. Они обвиняют милицию в правовом беспределе.

В ГУВД Чуйской области рассказали, почему уголовное дело в отношении депутата Токмакского горкенеша Тыная Жансейитова отправлено на доследование.

По данным ведомства, 1 июля 2019-го Токмакским городским судом принято решение вернуть уголовное дело по подозрению Тыная Жансейитова в совершении преступления в прокуратуру в целях устранения препятствий.

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Сейчас оно находится в производстве следственной службы городской милиции. Статья «Попытка покушения на убийство» УК КР переквалифицирована на «Причинение тяжкого вреда здоровью». Сам подозреваемый под домашним арестом.

Напомним, что депутат Токмакского горкенеша Тынай Жансейитов напал с ножом на односельчанина Талантбека Жамангулова. Подозреваемому заочно предъявили обвинение по статье «Покушение на убийство» УК КР и объявили в розыск.

В апреле этого года Тынай Жансейитов с повинной явился в милицию добровольно. Дело отправлено на доследование. Родственники потерпевшего возмущены переквалификацией статьи Уголовного кодекса и требуют объективного разбирательства.