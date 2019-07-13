В городе Ош мужчина убил своего дядю, закопал его тело и скрылся в России

В Оше по подозрению в убийстве задержан 30-летний А.Ж. Об этом сообщает пресс-служба УВД южной столицы.

Уточняется, ранее милиция получила информацию о том, что без вести пропавшего Азама Салиева убили. В ходе оперативно-следственных мероприятий сотрудники УВД задержали 30-летнего А.Ж.

«Задержанный сказал, что убийство совершил племянник погибшего, а он всего лишь помогал закапывать тело. Со слов подозреваемого, 9 марта погибший поссорился с племянником, после чего тот взял нож и ударил его. В этот же день тело погибшего закопали в Кара-Суйском районе», — отметили в УВД.

В ходе оперативно-следственных мероприятий милиция обнаружила тело пропавшего.

По предварительным данным, подозреваемый после убийства продал дом и уехал в Россию. Проводится досудебное разбирательство.