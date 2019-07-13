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Происшествия

Задержан наркокурьер. Пытался перебросить гашиш в исправительную колонию

Возле исправительной колонии в Петровке задержан наркокурьер. Об этом сообщает ГУВД Чуйской области.

По данным ведомства, 25-летний А.А. сегодня примерно в 01.30 пытался перебросить наркотики на режимную территорию. Его задержали сотрудники ОВД Московского района и ГСИН возле забора ИК.

«При досмотре у мужчины обнаружили семь свертков, обвернутых скотчем, с веществом коричневого цвета со специфическим запахом. Вес изъятого наркотического вещества «гашиш» составил 3 килограмма 395 граммов. Назначена экспертиза», — отмечают в милиции.

Факт зарегистрирован в ЕРПП. Проводится досудебное расследование. Подозреваемый водворен в ИВС.
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