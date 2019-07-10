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Происшествия

В Бишкеке в ресторане Женишбека Назаралиева продавали наркотики

В Бишкеке сотрудниками СБНОН МВД пресечен канал сбыта наркотических средств в особо крупном размере афганского происхождения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что в ходе обыска в одном из ресторанов столицы были задержаны активные члены наркогруппировки.

«Из незаконного оборота изъяты наркотическое средство гашиш и самодельные приспособления для употребления наркотиков. Ведется досудебное расследование», — сообщили в СБНОН.

Кроме того, милицией пресечен канал сбыта наркотических средств в особо крупном размере афганского происхождения. Задержан 26-летний мужчина, у которого изъято около 2,5 килограмма опия.

Отметим, что на фото спецоперации запечатлен ресторан Atilla, который принадлежит известному наркологу Женишбеку Назаралиеву.
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