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Происшествия

Лжецелительница из Кыргызстана проведет четыре года в российской тюрьме

В Улан-Удэ осудили лжецелительницу из Кыргызстана. Об этом сообщили российские СМИ.

По их данным, женщину признали виновной в мошенничестве и хищении чужого имущества.

В суде установлено, что женщина с марта 2015 года по март 2016-го убеждала людей в своих способностях к исцелению и обещала вылечить их от заболеваний. При этом за оказанные услуги она брала денежное вознаграждение.

Так, в результате лжецелительница похитила имущество и деньги потерпевших на общую сумму более 4,5 миллиона рублей.

Суд приговорил ее к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
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