Торговал через Telegram за Bitcoin. В Бишкеке задержали члена наркогруппировки

Сотрудниками СБНОН МВД установлена транснациональная организованная преступная наркогруппировка, действовавшая на территории Кыргызстана, Казахстана и России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что члены наркогруппировки через мессенджер Telegram занимались незаконным распространением наркотических средств и психотропных веществ.

«Наркогруппировка легализовывала деньги, добытые через криптовалюту Bitcoin. В ходе проведенных мероприятий изъято из незаконного оборота психотропное вещество Alpha-PVP, общий вес которого составил 1 килограмм 12 граммов. При его реализации доход преступной группы мог бы составить более 3 миллионов 500 тысяч сомов. Правоохранители задержали одного из организаторов 19-летнего З.А.С., уроженца Узбекистана», — отметили в СБНОН.

В ходе допроса З.А.С. заявил, что устанавливал закладки с наркотическими средствами и психотропными веществами по Бишкеку от 15 до 30 штук в день, в месяц — до 600 закладок.