В судебном департаменте выявлены факты злоупотребления должностным положением

Выявлен факт злоупотребления должностным положением со стороны должностных лиц судебного департамента при Верховном суде. Об этом 24.kg сообщили в Госслужбе по борьбе с экономическими преступлениями.

По ее данным, ведется досудебное производство по факту нарушений при проведении тендера на закупку программно-аппаратных комплексов системы аудиовидеофиксации протоколирования. Оборудование предназначалось для эксплуатации в местных судах Кыргызстана. Сумма закупки оценивалась в 102 миллиона 336 тысяч сомов. Кроме того, установлены и другие факты правонарушений, в результате которых были грубо нарушены охраняемые законом интересы государства.

«В ходе досудебного производства установлено, что ответственные лица судебного департамента грубо нарушили нормы закона о госзакупках. На этапе планирования закупок на 2018 год не был проведен мониторинг цен на закупку товаров, работ и услуг по конкурсу на закупку программно-аппаратных комплексов системы аудиовидеофиксации, что является нарушением закона о госзакупках», — подчеркнули в ГСБЭП.

Победителем конкурса признано ОсОО «С.Л.И.» с предложенной суммой 91 миллион 859,2 тысячи сомов. Но потом с компанией заключены дополнительные договоры на 2 миллиона 703,6 тысячи сомов.

«В ходе досудебного производства проведен мониторинг ОсОО «Д.П.» и ГП «Транском», по результатам которого установлено завышение стоимости оборудования ОсОО «С.Л.И.» на сумму более 14 миллионов сомов. Сейчас следствием устанавливаются точная сумма причиненного ущерба бюджету государства и ответственность должностных лиц судебного департамента», — заключили в Финполе.