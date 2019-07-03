В Чуйской области выявлен ввоз пиломатериалов без документов

На контрольно-пропускном пункте «Ак-Тилек» выявлен ввоз пиломатериалов без сопроводительных документов. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

По ее данным, на пункте пропуска задержана автомашина, перевозившая 25 кубометров пиломатериала. Документов на груз не было. Автомомиль поставлен на штрафстоянку. Материалы нарушений переданы в мобильную группу в ГСБЭП для проведения дальнейших мероприятий согласно законодательству.

Отметим, что ранее на этом же пункте пропуска выявлен факт незаконного ввоза ГСМ и печного топлива.