В Лейлеке сотрудники УОБДД вымогали деньги у бизнесменов. Их задержали

В Лейлекском районе Баткенской области сотрудники ГСБЭП задержали инспекторов УОБДД, вымогавших деньги у бизнесменов. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

Уточняется, что спецоперация проводилась совместно со службой собственной безопасности МВД.

«Ранее ГСБЭП возбудила уголовное дело по статье «Получение взятки» УК КР. При получении денег задержаны старший и младший инспекторы УОБДД по ОВД Кадамджайского района. Известно, что задержанные на регулярной основе вымогали деньги у предпринимателей, которые перевозили товар из Узбекистана в Кыргызстан. В ходе обыска у них обнаружено около 300 тысяч узбекских сумов (2 тысячи 458 сомов. — Прим. 24.kg)», — сообщили редакции.

Отметим, что ранее в социальных сетях появилось видео задержания сотрудников УОБДД.

Пресс-служба ГСБЭП никак не комментирует данную информацию.