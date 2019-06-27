12:12
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Происшествия

ГКНБ распространил видео задержания начальника отдела Финполиции

ГКНБ распространил видео задержания начальника контрольно-методического отдела Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями Арзымата Жакишева. 

Напомним, что он под угрозой привлечения к уголовной ответственности по материалам досудебного производства, связанного с нарушениями в предпринимательской деятельности, вымогал у гражданина Кыргызстана А.Д. взятку в $5 тысяч.

Материалы по факту вымогательства взятки зарегистрированы в АИС ЕРПП по признакам преступления, предусмотренного статьей 326 части 2 пункта 1 «Вымогательство взятки» УК КР.
Ссылка:
просмотров: 836
Версия для печати
Материалы по теме
ГКНБ рассказал подробности задержания начальника отдела Финполиции
За вымогательство взятки задержан начальник отдела ГСБЭП
Задержан замначальника Соцфонда, вымогавший деньги у пенсионерки
Финпол задержал чиновника столичного акимиата за вымогательство взятки
Взятка $200 тысяч. Прокурорам и милиционерам изменили приговор
Сотрудники охранного агентства вымогали деньги, часть просили отдать натурой
На Иссык-Куле группа молодых ребят требует деньги и не дает работать бизнесменам
Вымогательство взятки. Адвоката отпустили под домашний арест
Вымогательство взятки. Адвокаты просят отпустить задержанного коллегу
В Санкт-Петербурге задержаны уроженцы Кыргызстана, грабившие соотечественников
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке сотрудница посольства США сбила студента и&nbsp;скрылась с&nbsp;места ДТП В Бишкеке сотрудница посольства США сбила студента и скрылась с места ДТП
Задержаны подельники осужденного экс-депутата Дамира Асылбек уулу Задержаны подельники осужденного экс-депутата Дамира Асылбек уулу
ГКНБ рассказал подробности задержания начальника отдела Финполиции ГКНБ рассказал подробности задержания начальника отдела Финполиции
Хотела сфотографироваться. 16-летняя девочка упала в&nbsp;реку Арашан и&nbsp;погибла Хотела сфотографироваться. 16-летняя девочка упала в реку Арашан и погибла
Бизнес
Шесть причин наслаждаться холодильником LG&nbsp;Electronics на&nbsp;вашей кухне Шесть причин наслаждаться холодильником LG Electronics на вашей кухне
Лето с&nbsp;Beeline: отличные связь и&nbsp;интернет на&nbsp;северном и&nbsp;южном берегах Иссык-Куля Лето с Beeline: отличные связь и интернет на северном и южном берегах Иссык-Куля
Равшан Абдурахимов: Как выйти из&nbsp;сложной ситуации и&nbsp;основать собственное дело Равшан Абдурахимов: Как выйти из сложной ситуации и основать собственное дело
Горячий хит Xiaomi Mi&nbsp;9T&nbsp;с&nbsp;выдвижной камерой уже в&nbsp;Кыргызстане Горячий хит Xiaomi Mi 9T с выдвижной камерой уже в Кыргызстане