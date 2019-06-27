ГКНБ распространил видео задержания начальника отдела Финполиции

ГКНБ распространил видео задержания начальника контрольно-методического отдела Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями Арзымата Жакишева.

Напомним, что он под угрозой привлечения к уголовной ответственности по материалам досудебного производства, связанного с нарушениями в предпринимательской деятельности, вымогал у гражданина Кыргызстана А.Д. взятку в $5 тысяч.

Материалы по факту вымогательства взятки зарегистрированы в АИС ЕРПП по признакам преступления, предусмотренного статьей 326 части 2 пункта 1 «Вымогательство взятки» УК КР.