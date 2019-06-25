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Задержаны подельники осужденного экс-депутата Дамира Асылбек уулу

В Бишкеке в ходе спецоперации задержаны двое граждан Казахстана, разыскиваемые у себя на родине за экономические преступления. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Уточняется, что в 2018 году ряд граждан создали активную организованную группу для перемещения контрабанды товаров народного потребления из Кыргызстана в Казахстан. Они осуществляли перевозки по ранее разработанной преступной схеме, без каких-либо законных сопроводительных документов.

«Ряд лиц, обвиняемых в контрабанде и создании транснациональной ОПГ, были осуждены. Уголовное дело в отношении еще нескольких казахстанцев было выделено в отдельное производство, их объявили в розыск. 24 июня двое граждан РК задержаны в одном из микрорайонов Бишкека. Оба они являются уроженцами Жамбылской области. Задержанные лица водворены в ИВС», — сообщили в МВД.

Из собственных источников стало известно, что задержанные проходят обвиняемыми по делу экс-депутата парламента Кыргызстана Дамирбека Асылбек уулу. Его, напомним, в апреле 2019 года в Казахстане осудили за контрабанду на 10 лет лишения свободы.
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