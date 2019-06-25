Два немецких истребителя столкнулись в воздухе. Один пилот погиб

В Германии во время учебного полета столкнулись два истребителя Eurofighter. Об этом сообщило РИА Новости.

Момент столкновения попал на видео очевидцев. На записи видно, как, столкнувшись с другим истребителем в воздухе, один из самолетов взрывается. После падения над горизонтом поднимаются столбы дыма.

Два истребителя Eurofighter бундесвера потерпели крушение в федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания. После на месте происшествия вспыхнул пожар. Оба летчика катапультировались, один из них погиб. Другого пилота нашли живым.

Причины инцидента не называются. Как сообщили ВВС Германии, крушение произошло во время учебного полета.