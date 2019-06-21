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Сюжет: Пытки в Кыргызстане (95)

Расследование по пыткам в ИВС ГУВД Бишкека поручено ГКНБ

Все заявления о пытках в ИВС ГУВД Бишкека зарегистрированы в ЕРПП, по ним назначены проверки. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

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Уточняется, что по факту пыток в отношении 25-летнего Г.В. имеется справка судебно-медицинской экспертизы (СМЭ), в которой зафиксирован ушиб мягких тканей челюсти, а на теле множество побоев и синяков.

«Обращения о пытках К.С. и 23-летнего Х.И. зарегистрированы ЕРПП. В настоящее время проводится досудебное производство сотрудниками следственного отдела УГКНБ по городу Бишкеку. По всем выявленным фактам применения пыток в столице своевременно принимаются заявления установленного образца и сведения вносятся в ЕРПП», — сообщили в Генпрокуратуре.
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