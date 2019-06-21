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Происшествия

Милицейские пытки в ИВС ГУВД Бишкека продолжаются

В ИВС ГУВД Бишкека милиционеры продолжают пытать задержанных. В аппарат омбудсмена поступило восемь жалоб. 

По данным института акыйкатчи, 25 мая задержали 25-летнего молодого человека. Ему предъявили обвинение в краже, и с целью получения признательных показаний милиционеры его избили. 

В аппарате отмечают, что имеется справка судебно-медицинской экспертизы (СМЭ), в которой зафиксирован ушиб мягких тканей челюсти, а на теле множество побоев и синяков.

Кроме того, мониторинговая комиссия установила, что 30 мая сотрудники УВД Первомайского района по подозрению в преступлении задержали гражданку К.С. После того как ее доставили в отделение, следователь по имени Эржан в своем кабинете оскорблял К.С., а затем толкнул ее и избил. По данному факту также имеется медицинская справка из отделения травматологии, в которой зафиксирован ушиб мягких тканей нижней трети правого бедра.

31 мая задержали 23-летнего молодого человека. Его доставили в Октябрьский РОВД, где его также избили работники милиции.

В частности, медицинский эксперт, согласно Стамбульскому протоколу, зафиксировал следы предполагаемых пыток и жестокого обращения. Со своей стороны сотрудники аппарата акыйкатчи зафиксировали на фото следы побоев на теле обратившихся граждан.

По всем заявлениям и обнаруженным фактам, указывающим на применение пыток и иных видов жестокого обращения, проводится предварительная проверка, а в органы прокуратуры направлены  заявления.
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