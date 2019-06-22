10:17
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Происшествия

Чабан, убивший жену на почве ревности, признал свою вину

В Тонском районе мужчину, застрелившего свою жену на почве ревности, водворят в СИЗО на два месяца. Об этом 24.kg сообщили в УВД Иссык-Кульской области.

Уточняется, что такое решение принял суд. Подозреваемый полностью признал свою вину.

Напомним, что в Тонском районе Иссык-Кульской области милиция задержала 29-летнего К.И. по подозрению в убийстве. Мужчина со своей супругой пас скот односельчан на джайлоо. Между супругами произошла ссора, в ходе которой муж произвел выстрел из незаконно хранящегося у него гладкоствольного огнестрельного оружия. От полученного огнестрельного ранения женщина скончалась.
Ссылка:
просмотров: 171
Версия для печати
Материалы по теме
Убийство прокурора. Обвиняемому угрожают в зале суда
В Канте женщина убила своего мужа, а труп скинула в воду
На окраине Кара-Балты зарезали мать и сына
Убийство прокурора Баткена. Родственники обвиняемого обратились в милицию
На Иссык-Куле мужчина застрелил свою жену. Причина — ревность
Убийство прокурора Баткена. Показания дал племянник президента
Обвиняемый в убийстве прокурора Баткена заявил, что ему угрожает следователь
В Бишкеке мужчина пришел в гости к 80-летней пенсионерке и убил ее
Россиянин, обвиняемый в заказных убийствах, задержан с паспортом Кыргызстана
Убийство прокурора Баткенской области. Обвиняемый не ознакомлен с делом
Популярные новости
Задержание героина в&nbsp;ФРГ. На&nbsp;допрос вызвана хозяйка кондитерской Аида Жолдошева Задержание героина в ФРГ. На допрос вызвана хозяйка кондитерской Аида Жолдошева
В&nbsp;Бишкеке девушка организовала вебкам-студию. Ее&nbsp;оштрафовали на&nbsp;30&nbsp;тысяч сомов В Бишкеке девушка организовала вебкам-студию. Ее оштрафовали на 30 тысяч сомов
В&nbsp;Москве произошла массовая драка кыргызстанцев. Один человек погиб В Москве произошла массовая драка кыргызстанцев. Один человек погиб
Задержание героина в&nbsp;ФРГ. В&nbsp;кондитерском цеху прошли обыски Задержание героина в ФРГ. В кондитерском цеху прошли обыски
Бизнес
Абонент победил. В&nbsp;Beeline можно подобрать тариф под себя Абонент победил. В Beeline можно подобрать тариф под себя
Подарки в&nbsp;MegaStore при покупке смартфонов Huawei Подарки в MegaStore при покупке смартфонов Huawei
В&nbsp;Бишкеке впервые выступит легендарная культовая рок-группа &laquo;ДДТ&raquo; В Бишкеке впервые выступит легендарная культовая рок-группа «ДДТ»
Осталась неделя до&nbsp;конца акции по&nbsp;снижению ставок по&nbsp;кредитам в&nbsp;&laquo;Бакай Банке&raquo; Осталась неделя до конца акции по снижению ставок по кредитам в «Бакай Банке»