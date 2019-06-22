Чабан, убивший жену на почве ревности, признал свою вину

В Тонском районе мужчину, застрелившего свою жену на почве ревности, водворят в СИЗО на два месяца. Об этом 24.kg сообщили в УВД Иссык-Кульской области.

Уточняется, что такое решение принял суд. Подозреваемый полностью признал свою вину.

Напомним, что в Тонском районе Иссык-Кульской области милиция задержала 29-летнего К.И. по подозрению в убийстве. Мужчина со своей супругой пас скот односельчан на джайлоо. Между супругами произошла ссора, в ходе которой муж произвел выстрел из незаконно хранящегося у него гладкоствольного огнестрельного оружия. От полученного огнестрельного ранения женщина скончалась.