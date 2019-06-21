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Происшествия

В Чуйской области мужчина взял машину у владельца и продал ее на запчасти

В селе Дон Арык Чуйской области сотрудники ОВД Чуйского района задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе региона.

Уточняется, что с заявлением в милицию обратился 43-летний А.Д. Он просил принять меры в отношении малознакомого парня, который в январе 2019 года вошел к нему в доверие и забрал автомобиль Mercedes-200.

«Злоумышленник, обещая выкупить, забрал авто и скрылся в неизвестном направлении. Данный факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Мошенничество» УК КР. В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий сотрудниками милиции установлена личность подозреваемого. Им оказался 31-летний Б.А. Он доставлен в ОВД района и передан Следственной службе. По предварительным данным, злоумышленник разобрал автомашину на запчасти и продал. По материалу досудебного производства продолжаются следственные мероприятия», — сообщили в ГУВД.
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