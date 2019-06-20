В Нарынской области задержаны члены запрещенной экстремистской организации «Хизб ут-Тахрир». Об этом сообщили в пресс-центре ГКНБ.

По его данным, сегодня сотрудники ГКНБ и МВД провели санкционированные обыски по местам жительства шести членов запрещенной на территории КР религиозной экстремистской организации «Хизб ут-Тахрир» в Ат-Башинском районе Нарынской области. В результате обнаружены и изъяты литература запрещенной экстремистской организации «Хизб ут-Тахрир», огнестрельное нарезное оружие (без соответствующих разрешительных документов), гильзы калибра 5,45 миллиметра , металлическая емкость с порохом, пистоны, дробь, ноутбук, телефоны и симкарты.

«По этому факту материалы досудебного производства зарегистрированы в Едином реестре преступлений и проступков по статье 314 «Создание экстремистской организации» Уголовного кодекса. Задержанные водворены в ИВС Нарынского ГОВД. Ведется следствие», — говорится в сообщении.