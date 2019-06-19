22:01
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Происшествия

Сотрудницу турагентства обвиняют в мошенничестве

В Бишкеке сотрудники милиции задержали 43-летнюю Б.Д. по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

Уточняется, что в милицию обратились 14 граждан, которые сообщили, что сотрудница одного из турагентств по имени Жаннат, которая предложив им покупку тура в Анталью, взяла деньги и не вернула.

«У одного потерпевшего подозреваемая взяла $3,5 тысячи. У другого — 38 тысяч 400 сомов, но договор не выполнила. Также с заявлением в милицию обратилась С.Н. Она просила принять меры в отношении девушки по имени Жаннат, которая под предлогом того, что отправит детей в Анталию на олимпиаду по ментальной арифметике, взяла 147 тысяч сомов и не вернула. С аналогичным заявлением обратилась в милицию А.А. У нее представитель турфирмы взяла $5 тысяч, из которых вернула только $1 тысячу 900, оставшаяся сумма должна была пойти на оплату зарубежного тура. Данный факт зарегистрирован в ЕРПП и начато досудебное производство по статье «Мошенничество» УК КР», — сообщили в ГУВД.
Ссылка:
просмотров: 246
Версия для печати
Материалы по теме
Около $500 тысяч отдали мошеннику доверчивые граждане, среди них есть чиновники
В Нарынской области выявлена финансовая пирамида. Ущерб — 30 миллионов сомов
В Военно-Антоновке мужчина незаконно продавал земельные участки
В Бишкеке мужчину подозревают в мошенничестве с машинами
В Казахстане преступники, среди которых кыргызстанцы, создали сеть ложных клиник
Американец обманул Apple на $1 миллион, и теперь ему грозит 40 лет тюрьмы
В Бишкеке задержан мошенник, обещавший помочь с получением визы в США
Мошенник отобрал земельный участок, а затем пытался сбежать из Кыргызстана
В Бишкеке задержали мужчину, который взял в аренду машину и продал ее
В Бишкеке член ОПГ попался на мошенничестве с iPhone
Популярные новости
В&nbsp;Сузаке член ОПГ Камчи Кольбаева избил 17-летнюю девочку. Его задержали В Сузаке член ОПГ Камчи Кольбаева избил 17-летнюю девочку. Его задержали
Бакытбек Джетигенов отрицает, что избил Каната Исаева из-за Атамбаева Бакытбек Джетигенов отрицает, что избил Каната Исаева из-за Атамбаева
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;результате ДТП пострадали два человека В Бишкеке в результате ДТП пострадали два человека
Финпол задержал чиновника столичного акимиата за&nbsp;вымогательство взятки Финпол задержал чиновника столичного акимиата за вымогательство взятки
Бизнес
MegaPay: экономьте при оплате штрафов с&nbsp;помощью уникального счетчика MegaPay: экономьте при оплате штрафов с помощью уникального счетчика
&laquo;Бакай Банк&raquo; предлагает депозиты с&nbsp;выгодными процентными ставками «Бакай Банк» предлагает депозиты с выгодными процентными ставками
Акция от&nbsp;БТА Банка! Снижены процентные ставки на&nbsp;беззалоговые кредиты! Акция от БТА Банка! Снижены процентные ставки на беззалоговые кредиты!
150&nbsp;ТВ-каналов без тарелки и&nbsp;проводов: в&nbsp;дорогу или на&nbsp;отдых 150 ТВ-каналов без тарелки и проводов: в дорогу или на отдых