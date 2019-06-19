Сотрудницу турагентства обвиняют в мошенничестве

В Бишкеке сотрудники милиции задержали 43-летнюю Б.Д. по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

Уточняется, что в милицию обратились 14 граждан, которые сообщили, что сотрудница одного из турагентств по имени Жаннат, которая предложив им покупку тура в Анталью, взяла деньги и не вернула.

«У одного потерпевшего подозреваемая взяла $3,5 тысячи. У другого — 38 тысяч 400 сомов, но договор не выполнила. Также с заявлением в милицию обратилась С.Н. Она просила принять меры в отношении девушки по имени Жаннат, которая под предлогом того, что отправит детей в Анталию на олимпиаду по ментальной арифметике, взяла 147 тысяч сомов и не вернула. С аналогичным заявлением обратилась в милицию А.А. У нее представитель турфирмы взяла $5 тысяч, из которых вернула только $1 тысячу 900, оставшаяся сумма должна была пойти на оплату зарубежного тура. Данный факт зарегистрирован в ЕРПП и начато досудебное производство по статье «Мошенничество» УК КР», — сообщили в ГУВД.