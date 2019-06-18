В селе Чалдовар произошла массовая драка. Пять человек пострадали

В селе Чалдовар Чуйской области произошла массовая драка. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУВД.

Уточняется, что 16 июня примерно в 01.50 в дежурную часть ОВД Панфиловского района из территориальной больницы поступило сообщение о госпитализации нескольких молодых людей с различными телесными повреждениями.

«Пострадавшими оказались 18-летний К.А., 17-летний А.Н., 17-летний А.А., 18-летний К.Н. и 18-летний А.С. Все они являются жителями села Чалдовар. 16 июня примерно в 00.30 между несколькими молодыми людьми произошла словесная перепалка, переросшая в драку. В результате некоторые из них получили различные травмы. Данный факт зарегистрирован в ЕРПП по статьям «Хулиганство» и «Причинение тяжкого вреда здоровью» УК КР. Милиция установила круг лиц, участвовавших в инциденте. Их доставили в ОВД района для выяснения обстоятельств. Выявлены организаторы данного происшествия, ими оказались 19-летние Т.Б. и Б.Д. Последние водворены в ИВС», — сообщили в УВД.