Бакытбек Джетигенов отрицает, что избил Каната Исаева из-за Атамбаева

Депутат парламента Бакытбек Джетигенов рассказал 24.kg, зачем он приходил в кабинет к своему коллеге Канату Исаеву 12 июня.
Он также отрицает, что пришел выяснить отношения с Канатом Исаевым из-за его реплики, что Алмазбек Атамбаев привел в Жогорку Кенеш членов токмакской ОПГ. «Во-первых, я такого не слышал, а во-вторых, ни к какой ОПГ я себя не причисляю», — заверил Бакытбек Джетигенов.
Отметим, сегодня временная депутатская комиссия по лишению неприкосновенности экс-президента страны Алмазбека Атамбаева озвучила итоги своей работы. Ее создание инициировал Канат Исаев.