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Бакытбек Джетигенов отрицает, что избил Каната Исаева из-за Атамбаева

Депутат парламента Бакытбек Джетигенов рассказал 24.kg, зачем он приходил в кабинет к своему коллеге Канату Исаеву 12 июня.

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По его словам, он действительно был у Каната Исаева после пленарного заседания. Ему нужно было уточнить информацию личного характера. «Я пробыл у него совсем недолго. Но никакой драки не было. Я не знаю, кто пустил этот слух. Тем более мы не конфликтовали бы из-за Алмазбека Атамбаева. Я что, в его команде разве? Я с властью», — сказал Бакытбек Джетигенов.

Он также отрицает, что пришел выяснить отношения с Канатом Исаевым из-за его реплики, что Алмазбек Атамбаев привел в Жогорку Кенеш членов токмакской ОПГ. «Во-первых, я такого не слышал, а во-вторых, ни к какой ОПГ я себя не причисляю», — заверил Бакытбек Джетигенов.

Отметим, сегодня временная депутатская комиссия по лишению неприкосновенности экс-президента страны Алмазбека Атамбаева озвучила итоги своей работы. Ее создание инициировал Канат Исаев. 
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