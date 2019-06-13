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Происшествия

Кыргызстанец пытался покинуть страну, спрятавшись в купе проводника поезда

Пограничники контрольно-пропускного пункта «Каинды-железнодорожный» задержали гражданина Кыргызстана за попытку незаконного пересечения государственной границы. Об этом сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы.

По его данным, в ходе досмотра вагона поезда, следовавшего по маршруту Бишкек — Москва, пограничный наряд обнаружил 48-летнего С.Б., который прятался в купе проводника.

Выяснилось, что ему запрещен выезд за пределы страны постановлением службы судебных исполнителей.

После составления всех документов он передан сотрудникам территориального подразделения МВД.
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