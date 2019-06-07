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Происшествия

На КПП «Токмак-Автодорожный» нарушитель ударил военнослужащего Погранслужбы

На кыргызско-казахской границе нарушитель ударил военнослужащего Погранслужбы. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, 4 июня в милицию поступило сообщение из пункта пропуска «Токмак-Автодорожный» о том, что мужчина оказывает сопротивление пограничникам.

«Установлено, что примерно в 15.45 сотрудники КПП остановили 28-летнего Б.М., пересекающего границу Кыргызстана. Его пригласили в кабинет начальника поста, а он стал вести себя агрессивно и выражаться нецензурно. Выйдя из кабинета, мужчина выхватил и сломал телефон 24-летнего военнослужащего, а после ударил его в живот. Военнослужащий обратился с заявлением в милицию, оно зарегистрировано в ЕРПП по статье «Мелкое хулиганство» Кодекса о проступках», — сообщили в ГУВД.

В ведомстве отметили, что в рамках досудебного производства допрошены все участники происшествия, в том числе военнослужащие Погранслужбы и М.Б.

«28-летний М.Б. сообщил, что во время пересечения границы его остановили. Пограничники стали требовать деньги — по одному сому за каждый литр ГСМ. После словесной перепалки его доставили в кабинет начальника поста. Последний вместе с другими военнослужащими грубо обращался и угрожал. Мужчина не сдержался и стал агрессивно отвечать. Военнослужащие ГПС пояснили, что при пересечении госграницы в сторону Казахстана гражданин Б.М. проехал, не предъявив документы. После того как они доложили об этом начальнику поста, тот дал команду доставить нарушителя в кабинет для разъяснительной работы, где и произошел инцидент», — пояснили в ГУВД.

В милиции добавили, что в отношении военнослужащего 5 июня назначена судебно-медицинская экспертиза, однако он без уважительных причин не являлся на вызовы. Постановление о судмедэкспертизе ему вручили лишь 7 июня.
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