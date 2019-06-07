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Происшествия

В Сокулукском районе повесилась 15-летняя девочка

В селе Арал Сокулукского района Чуйской области повесилась 15-летняя девочка. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД региона.

По ее данным, 6 июня в дежурную часть районного ОВД поступило сообщение из территориальной больницы по факту суицида несовершеннолетней девочки. Подростка обнаружили во дворе одного из домов села.

«Следственно-оперативная группа обнаружила тело повешенной несовершеннолетней девочки на дереве. Личность подростка установлена, ей оказалась 15-летняя М.М. Выясняются все обстоятельства дела», — сообщили в ГУВД.
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