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Происшествия

Иностранец в Кыргызстане организовал нелегальную букмекерскую компанию

АКС ГКНБ Кыргызстана выявила устойчивую схему получения доходов от незаконной деятельности, организованной иностранными гражданами. Об этом сообщил пресс-центр Госкомитета национальной безопасности.

По его данным, вопреки запрету на букмекерскую деятельность представители конторы «Т», используя возможности коммерческих банков, платежных терминалов и системы международных электронных платежей, создали ОсОО «Э». Через интернет и информационно-телекоммуникационные средства они принимали ставки на результаты спортивных игр.

Полученные незаконные доходы выводили на расчетные счета иностранного банка и иностранной платежной системы.

В рамках досудебного производства арестованы 35,7 миллиона сомов и $31,1 тысячи.

С 2016 года компания вывела на адрес иностранных банков за пределами КР более миллиарда сомов.

Руководитель ОсОО «Э» гражданин иностранного государства Ю.А. водворен в СИЗО ГКНБ. Ведется следствие.
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