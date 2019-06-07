Около $500 тысяч отдали мошеннику доверчивые граждане, среди них есть чиновники

В Кыргызстане оперативники криминальной милиции задержали подозреваемого в мошенничестве и причинении крупного ущерба гражданам. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По ее данным, счет потерпевших от его мошеннических действий идет на несколько десятков. Злоумышленник в основном промышлял в столице, занимался махинациями при покупке и продаже автомобилей.

Общая сумма нанесенного ущерба гражданам, по предварительным данным, составляет около $500 тысяч.

Так, в январе 2019 года в ГУВД Бишкека обратился с заявлением житель столицы, который просил принять меры в отношении некого Раимжана. В июле 2018 года он взял автомашину BMW Х-6 стоимостью $37 тысяч и исчез.

В сентябре 2018 года в Бишкеке мужчина по имени Раимжан под предлогом ремонта взял автомашину Lexus и также пропал. Причиненный материальный ущерб составил $45 тысяч. По факту возбудили уголовное дело, в январе 2019-го мужчину объявили в розыск.

Разыскиваемый гражданин Раимжан Заитов, 1980 года рождения, водворен в ИВС ГУВД Бишкека.

Он ранее судим, за ним числится более 30 аналогичных преступлений. Кроме того, его подозревают в присвоении элитной квартиры.

Обычно он представляется Ромой. От его противоправных действий пострадали также крупные чиновники.

Служба криминальной милиции МВД просит граждан, владеющих какой-либо информацией либо пострадавших от его мошеннических действий, позвонить по телефонам: 0312266261, 0702850023, 0555696663.