Мужеложство на Иссык-Куле. Экспертиза подтвердила половой контакт

Уголовное дело по факту мужеложства в Иссык-Кульском районе передано в суд. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

Уточняется, что обвиняемый не признал свою вину. «Половой контакт подтвердила судебно-биологическая экспертиза. Дело рассматривается в Иссык-Кульском районном суде», — сообщили редакции.

Напомним, что в селе Бактуу-Долонотуу мужчину подозревают в изнасиловании односельчанина. Судебно-психиатрическая экспертиза потерпевшего показала, что 24-летний парень не врет о факте мужеложства. Подозреваемого взяли под стражу.