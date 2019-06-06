В Нарынской области выявили факт организации финансовой пирамиды. Об этом 24.kg сообщили в Госслужбе по борьбе с экономическими преступлениями.

По ее данным, с заявлениями в Финпол обратились жители Нарына. Они сказали, что под предлогом легкого материального обогащения их убеждали вносить деньги в якобы прибыльный бизнес. Выяснилось, что трое граждан на одном из центральных рынков города открыли офис компании Five Winds. Он работал два года.

«Организаторы предлагали людям участвовать в финансовой пирамиде за возможность получения компенсации (дохода), предоставляемой преимущественно за счет привлечения других потребителей. На сегодня установили более 270 обманутых жителей Нарынской области. Минимальная сумма денежных средств, необходимых для вступления в фирму, составляла более 7 тысяч сомов, а максимальная — около 2 миллионов сомов», — рассказали подробности в ГСБЭП.

Предварительный ущерб оценивается на сумму свыше 30 миллионов сомов.

В конце мая в рамках досудебного производства при пересечении госграницы через КПП «Ак-Тилек» Аламединского района Чуйской области задержана и водворена в ИВС ОВД Нарына одна из организаторов финансовой пирамиды. В тот же день Нарынский районный суд заключил ее под стражу на два месяца.

ГСБЭП просит всех, кто пострадал из-за действий компании Five Winds, обратиться в Финпол по адресу: город Бишкек, проспект Манаса, 101/1. Для устных обращений есть телефоны дежурной части: 0312323091, 0312323707.