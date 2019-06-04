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Происшествия

В Оше работники суда вымогали у женщины деньги. Их задержали с поличным

В городе Ош задержаны два сотрудника суда. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Уточняется, что в милицию обратилась жительница одного из районов Ошской области. Она сообщила о фактах коррупции, совершаемых служителями Фемиды и просила принять законные меры.

«При проверке информации выяснилось, что работник районного суда вымогает у женщины семь тысяч сомов за решение вопроса. Данный факт зарегистрирован в ЕРПП и начато досудебное производство по статье «Незаконное получение вознаграждения служащим» УК КР. В рамках следствия с поличным при получении денег задержаны два работника суда. Один из подозреваемых отвечает за хранение, комплектование, учет архивных документов (архивариус), а второй за работу по содержанию здания и хозяйственному обслуживанию (комендант)», — сообщили в МВД. Оба водворены в ИВС.
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