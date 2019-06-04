В Военно-Антоновке мужчина незаконно продавал земельные участки

В Сокулукском районе сотрудники милиции задержали 60-летнего мужчину по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

В органы внутренних дел обратились несколько граждан, которые просили принять меры в отношении некоего Кылычбека. Он, согласно заявлениям, с 2014 года продавал земельные участки сельхозназначения.

«Земельные участки расположены в селе Военно-Антоновка. Их стоимость составляла от $3,5 тысячи до $8 тысяч. Подозреваемый обещал потерпевшим сделать все документы на строительство, хотя знал, что на участках такого типа оно запрещено. Когда заявители стали просить деньги обратно, он не отдавал под разными предлогами», — сообщили в ГУВД.

Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Мошенничество» УК КР, начато досудебное производство. Подозреваемый задержан и водворен в СИЗО.

ОВД Сокулукского района просит граждан, пострадавших от вышеуказанного лица, обратиться по телефонам: 0312607567, 0312430127 и 0312438885.