10:06
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Происшествия

В Военно-Антоновке мужчина незаконно продавал земельные участки

В Сокулукском районе сотрудники милиции задержали 60-летнего мужчину по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

В органы внутренних дел обратились несколько граждан, которые просили принять меры в отношении некоего Кылычбека. Он, согласно заявлениям, с 2014 года продавал земельные участки сельхозназначения.

«Земельные участки расположены в селе Военно-Антоновка. Их стоимость составляла от $3,5 тысячи до $8 тысяч. Подозреваемый обещал потерпевшим сделать все документы на строительство, хотя знал, что на участках такого типа оно запрещено. Когда заявители стали просить деньги обратно, он не отдавал под разными предлогами», — сообщили в ГУВД.

Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Мошенничество» УК КР, начато досудебное производство. Подозреваемый задержан и водворен в СИЗО.

ОВД Сокулукского района просит граждан, пострадавших от вышеуказанного лица, обратиться по телефонам: 0312607567, 0312430127 и 0312438885.
Ссылка:
просмотров: 141
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке мужчину подозревают в мошенничестве с машинами
В Казахстане преступники, среди которых кыргызстанцы, создали сеть ложных клиник
Американец обманул Apple на $1 миллион, и теперь ему грозит 40 лет тюрьмы
В Бишкеке задержан мошенник, обещавший помочь с получением визы в США
Мошенник отобрал земельный участок, а затем пытался сбежать из Кыргызстана
В Бишкеке задержали мужчину, который взял в аренду машину и продал ее
В Бишкеке член ОПГ попался на мошенничестве с iPhone
В Кемине женщины предложили пенсионерке снять порчу, а после украли у нее деньги
В Бишкеке задержали лженалоговика
Интернет-мошенник притворился известным актером и украл сотни тысяч фунтов
Популярные новости
Повешенными на&nbsp;дереве парня и&nbsp;девушку нашли в&nbsp;Сокулукском районе Повешенными на дереве парня и девушку нашли в Сокулукском районе
Погибший ученик 48-й школы Бишкека оказался зачинщиком драки Погибший ученик 48-й школы Бишкека оказался зачинщиком драки
Подполковник милиции оказался организатором преступной группировки. Он&nbsp;задержан Подполковник милиции оказался организатором преступной группировки. Он задержан
В&nbsp;Бишкеке задержан экс-серый кардинал судебной системы Манас Арабаев В Бишкеке задержан экс-серый кардинал судебной системы Манас Арабаев
Бизнес
Подключи тариф &laquo;СУПЕРВЫГОДНЫЙ&nbsp;80&raquo; от&nbsp;MegaCom и&nbsp;получи 40&nbsp;ГБ интернета в&nbsp;подарок Подключи тариф «СУПЕРВЫГОДНЫЙ 80» от MegaCom и получи 40 ГБ интернета в подарок
O!TV&nbsp;&mdash; мобильное приложение для развлечений &#8470;&nbsp;1&nbsp;в Кыргызстане! O!TV — мобильное приложение для развлечений № 1 в Кыргызстане!
Смартфоны Xiaomi в&nbsp;кредит без процентов! Смартфоны Xiaomi в кредит без процентов!
Представители рынков возмущены фейковыми новостями в&nbsp;соцсетях Представители рынков возмущены фейковыми новостями в соцсетях