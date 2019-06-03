Взрыв в Бишкеке. Для расследования инцидента создали комиссию

Для расследования взрыва около железной дороги в Бишкеке создана специальная комиссия. Об этом журналистам сообщил главный инженер ГП «Кыргыз темир жолу» Николай Лиличенко.

По его словам, причины взрыва могут быть разными.

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«Взорвалась емкость для горячей воды. Вода предназначалась для работы белкового цеха. Приказом гендиректора ГП «Кыргыз темир жолу» создана специальная комиссия по расследованию причин взрыва», — сказал Николай Лиличенко.

Он отметил, что четверо пострадавших являются сотрудниками железной дороги. Они госпитализированы.

«Комиссия сможет определить точные причины взрыва только после того, как поднимут всю документацию. Пострадавшие работали в разных подразделениях — охране, фирме по обслуживанию пассажиров. Сотрудник военизированной охраны шел мимо, остальные трое связаны с транспортным отделом. Те, кто непосредственно обслуживал оборудование, не пострадали», — добавил Николай Лиличенко.